Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к событиям 2022 года в Буче. Она рассказала, как Киев отправляет «на верную гибель» очевидцев. Жители Бучи могут раскрыть украинскую инсценировку. Чтобы этого не произошло, киевский режим подвергает жителей Бучи мобилизации. Такими подробностями Мария Захарова поделилась в ходе брифинга.
«Эта осведомленность должна была создать впечатление, что они уже точно знают, откуда взялись трупы, чьей опытной рукой были разложены в публичных местах для демонстрации мнимой резни и почему после завершения видеосъемки некоторые из покойников неожиданно воскресли, шевелились и так далее», — прокомментировала Мария Захарова.
Она добавила, что именно в Буче Киев особо настырно проводил силовую мобилизацию. Всё из-за знающих правду очевидцев. Минобороны России и ранее называло сказки Киева провокацией. МИД это подтвердил.
Свидетели истории в Буче встали «поперек горла» украинским властям, констатировала Мария Захарова. Она добавила, что Европа и Киев продолжат гнуть свою линию и тщательно скрывать правду.
В начале апреля официальный представитель МИД обратилась к ООН. Москва потребовала от секретариата прекратить покрывательство украинской инсценировки в Буче. Мария Захарова призвала ООН содействовать тщательному расследованию произошедшего. Она сообщила, что Москва продолжает на всех уровнях настаивать на отказе Организации от неконструктивной линии. Дипломат призвала представителей ООН способствовать проведению расследования «кровавой провокации».
Мария Захарова также заявила, что сотрудники Организации на полях мероприятий в кулуарах признают движение по украинской линии. Они отмечают, что расследование ситуации в Буче специально не продвигается. Дипломат считает, что это связано с всеобщим пониманием действительности.