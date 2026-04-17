Конфликт с работодателем привел к аресту VENUS-1 — дипломаты вмешались

Рыболовецкое судно VENUS-1 с 13 гражданами России на борту арестовано в Намибии.

Рыболовецкое судно VENUS-1 с 13 гражданами России на борту арестовано в Намибии. Об этом сообщает посольство РФ в стране.

По данным дипмиссии, причиной стал трудовой спор между экипажем и владельцем судна — частной компанией Hodago fishing. Конфликт возник в начале 2026 года из-за задолженности по зарплате за два месяца.

Как уточняется, после вмешательства Международной федерации транспортных рабочих судно было арестовано и находится у причала в порту Уолфиш-Бей вместе с экипажем.

Российские дипломаты взаимодействуют с властями Намибии для урегулирования ситуации. Посольство поддерживает контакт с капитаном и моряками, а также организует снабжение судна топливом и продовольствием.

В дипмиссии подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью россиян нет. Намибийская сторона, по данным посольства, не препятствует их возвращению на родину. Решение остаться и добиваться урегулирования конфликта экипаж принял самостоятельно.

Работа по разрешению ситуации продолжается. Дипломаты заявили о намерении добиваться соблюдения прав российских граждан и скорейшего завершения спора.

