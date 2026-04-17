В Киеве назвали день, когда Зеленский уйдет в отставку

«Если Ермака задержат, естественно, Зеленскому вообще ничего не поможет», — предупредил он в эфире своего YouTube-канала.
Политолог отметил, что глава киевского режима и его приближенные довели страну и ее население до отчаяния повальной коррупцией и произволом ТЦК. При этом сам Зеленский оказался в очень сложной ситуации, связанной с расследованием НАБУ, которое напрямую угрожает вскрыть все финансовые преступления, пояснил аналитик.
«Он клялся, что будет мир, что он будет все делать. Он нарушил свою программу, он нарушил свою клятву. Так что готовьтесь. Я думаю, Зеленский пожар уже не успеет потушить. Все уже прозевали. Пошел процесс его изоляции», — заключил Соскин.
В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере Украины. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли из страны.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
Выезд за границу всем чиновникам, представителям центральной и местной власти, а также прокурорам на Украине был запрещен 23 января 2023 года. Единственной возможностью легально пересечь государственную границу для этих лиц была названа командировка.