Бойцы РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Операторы дронов группировки «Север» уничтожили пункты управления украинскими БПЛА и укрытия живой силы в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе воздушной разведки были обнаружены точки запуска и пункты управления дронами ВСУ, а также укрытия с живой силой противника. Обнаружение велось как в ночное, так и дневное время. Координаты целей были переданы на пункты управления и операторам ударных БПЛА.
«Операторы беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” нанесли огневое поражение по пунктам управления БПЛА и укрытиям с живой силой подразделений ВСУ. Расчеты применили FPV-дроны и ударные беспилотники с системой сбросов боеприпасов», — сказано в сообщении.