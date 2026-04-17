Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

E-3A Sentry провел разведку у Черного моря — маршрут прошел у границ РФ

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО провел разведывательный полет в районе Черного моря.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО провел разведывательный полет в районе Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о Boeing E-3A Sentry. Самолет вылетел из турецкого аэропорта Конья, после чего прошел вдоль побережья Черного моря и над территорией Болгарии.

Далее борт вошел в воздушное пространство Румынии и начал выполнять круговые маневры вблизи украинской границы. В районе он находился несколько часов.

Около 16:00 по московскому времени самолет вернулся в воздушное пространство Болгарии.

Ранее, 11 апреля, сообщалось о патрулировании у российских границ американского разведывательного самолета Bombardier ARTEMIS II, который находился в воздухе около семи часов над Черным морем.

До этого польская сторона заявляла о перехвате российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

По оценкам российских дипломатов, разведывательные полеты авиации НАТО у границ страны носят регулярный характер.

Американский самолет-разведчик замечен в РФ: борт выполнил полет над Черным морем.

