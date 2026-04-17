E-3A Sentry провел разведку у Черного моря — маршрут прошел у границ РФ

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО провел разведывательный полет в районе Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, речь идет о Boeing E-3A Sentry. Самолет вылетел из турецкого аэропорта Конья, после чего прошел вдоль побережья Черного моря и над территорией Болгарии.
Далее борт вошел в воздушное пространство Румынии и начал выполнять круговые маневры вблизи украинской границы. В районе он находился несколько часов.
Около 16:00 по московскому времени самолет вернулся в воздушное пространство Болгарии.
Ранее, 11 апреля, сообщалось о патрулировании у российских границ американского разведывательного самолета Bombardier ARTEMIS II, который находился в воздухе около семи часов над Черным морем.
До этого польская сторона заявляла о перехвате российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.
По оценкам российских дипломатов, разведывательные полеты авиации НАТО у границ страны носят регулярный характер.
