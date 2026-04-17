Россиянам перечислили 12 фраз, которые используют телефонные мошенники

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко перечислил в беседе с RT фразы, которые используют телефонные мошенники. По его словам, если человек услышал их, то следует сразу положить трубку.
Прежде всего он упомянул такие фразы как «Ваш аккаунт взломан» и «Оформлена заявка на кредит».
Кроме того, стоит насторожиться, если пользователь слышит о «специальном или безопасном счёте», а также о том, что якобы идут «следственные действия».
Также Щербаченко подчеркнул, что мошенники часто просят жертву не разглашать информацию или призывают «задекларировать» денежные средства.
«Ваши деньги пытаются похитить», «зафиксирована подозрительная операция», «истекает срок действия сим-карты», «продиктуйте код из смс», «вас беспокоит сотрудник службы безопасности банка, следователь, сотрудник ЦБ РФ, МВД России, Росфинмониторинга», «необходимо оперативно обновить данные», — перечислил остальные фразы собеседник RT.
Он отметил, что аферисты постоянно придумывают новые способы обмана, поэтому, услышав эти фразы, необходимо немедленно прекратить разговор.
«Не поддавайтесь на провокации и не сообщайте личные данные», — заключил специалист.
