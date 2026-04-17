В ЕС ответили на слова Медведева о целях для ударов — реакция последовала сразу

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что объекты производства беспилотников в Европе могут рассматриваться как законные цели. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, речь идет о предупреждении в адрес стран, которые участвуют в поставках БПЛА. Он отметил, что подобные заявления указывают на возможные последствия для европейских государств.
Накануне были опубликованы данные о размещении предприятий, связанных с производством беспилотников и комплектующих, на территории ряда стран Европы. В материалах указывалось, что такие объекты находятся в восьми государствах.
Комментируя эти сведения, Медведев назвал их перечнем потенциальных целей для ударов.
В Кремле ранее заявляли, что Россия не рассматривает угрозы в адрес других стран, однако будет реагировать на действия, которые считает опасными для своих интересов.
