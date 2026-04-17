Посольство Ирана в Турции высмеяло Хегсета из-за молитвы из фильма Тарантино

Посольство Ирана в Турции высмеяло шефа Пентагона Пита Хегсета за ошибку во время молитвы, когда, говоря о спасательной операции американских лётчиков в Иране, он процитировал монолог из фильма «Криминальное чтиво», выдав его за библейскую молитву.

«Нам с вами нужно быть благодарными за то, что Пит Хегсет не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона. Сейчас Пентагон больше похож на обзорщика фильмов, чем на центр военной стратегии», — говорится на странице дипмиссии в соцсети Х.

Ранее портал Axios сообщал, что спецназ США спас второго члена экипажа сбитого Ираном американского истребителя F-15.

3 апреля стало известно, что истребитель ВС США F-15E был сбит над Ираном.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
