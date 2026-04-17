Удар российской Х-69 под Херсоном — после атаки зафиксировали «Груз 200»

ВКС России применили крылатую ракету Х-69 по цели на северо-западе Херсонской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удар был одиночным, при этом конкретный объект поражения не установлен. Он также заявил, что спустя примерно два часа после атаки в Николаев прибыли микроавтобусы с обозначениями «Груз 200».
Официального подтверждения этой информации не приводится.
Ракета Х-69 принята на вооружение в 2023 году. Это дозвуковое высокоточное средство поражения класса «воздух—поверхность», разработанное на базе Х-59.
Боеприпас способен нести боевую часть массой до 300 килограммов и поражать цели на дальности до 400 километров.
Особенностью ракеты является малозаметность. Конструкция с квадратным сечением позволяет размещать ее во внутренних отсеках самолетов, включая Су-57.
