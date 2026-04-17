РИА Новости: самолёт НАТО почти два часа курсировал в районе Чёрного моря

Самолёт-разведчик НАТО Boeing E-3A Sentry почти два часа проводил разведку вблизи украинской границы в районе Чёрного моря.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полётных данных.
По информации агентства, воздушное судно вылетело из аэропорта турецкого города Конья и пролетело вдоль черноморского побережья страны, над Болгарией.
Затем, залетев на территорию Румынии, самолёт начал летать кругами недалеко от границы с Украиной и позже вернулся в воздушное пространство Болгарии.
В том же месяце стратегический разведывательный самолёт ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и самолёт разведки и наблюдения Saab 340B ISR США были зафиксированы в воздушном пространстве рядом с Калининградской областью.