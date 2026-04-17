Комбат Артист высоко оценил боевой дух бойцов ВС РФ в Херсонской области

Российские солдаты готовы победой завершить специальную военную операцию, заявил военнослужащий.

ГЕНИЧЕСК, 17 апреля. /ТАСС/. Боевой дух личного состава батальона группировки войск «Днепр» находится на высоком уровне, военнослужащие готовы победой завершить специальную военную операцию, сообщил ТАСС командир батальона мотострелкового полка 49-й общевойсковой армии с позывным Артист.

«Настрой у ребят хороший, все понимают, для чего здесь находимся, почему спецоперация идет. Ребята все прекрасно осознают, что нужно полностью завершить начатое. Поэтому настрой боевой, на высоком уровне», — сказал он.

Артист добавил, что военнослужащие его батальона выполняют поставленные задачи «на отлично».

«Очень много у меня ребят представлены к государственным наградам, они уже получили. Очень много ребят у меня получили министерские награды. Это говорит о том, что ребята справляются с поставленной задачей на отлично», — подчеркнул комбат.