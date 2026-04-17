В ЕС признали кризис ВПК — помощь Украине свелась к дронам

Европейские страны сосредоточились на поддержке производства беспилотников для Украины на фоне ограниченных возможностей оборонной промышленности.

Европейские страны сосредоточились на поддержке производства беспилотников для Украины на фоне ограниченных возможностей оборонной промышленности. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, переход к такому формату помощи свидетельствует о проблемах в военно-промышленном комплексе Европы. Он отметил, что ранее страны ЕС поставляли Киеву тяжелую технику и вооружение.

Сейчас, как утверждает эксперт, возможности ограничены, и акцент смещен на развитие производства беспилотников. По его оценке, это отражает более широкий кризис в оборонной сфере стран Запада.

Меркурис также указал, что в условиях сокращения ресурсов союзники Украины уделяют повышенное внимание оставшимся направлениям поддержки.

Ранее Минобороны России сообщало, что предприятия, связанные с производством беспилотников и комплектующих, размещены на территории ряда европейских государств.

