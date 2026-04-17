В ЕС признали кризис ВПК — помощь Украине свелась к дронам

Европейские страны сосредоточились на поддержке производства беспилотников для Украины на фоне ограниченных возможностей оборонной промышленности. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
По его словам, переход к такому формату помощи свидетельствует о проблемах в военно-промышленном комплексе Европы. Он отметил, что ранее страны ЕС поставляли Киеву тяжелую технику и вооружение.
Сейчас, как утверждает эксперт, возможности ограничены, и акцент смещен на развитие производства беспилотников. По его оценке, это отражает более широкий кризис в оборонной сфере стран Запада.
Меркурис также указал, что в условиях сокращения ресурсов союзники Украины уделяют повышенное внимание оставшимся направлениям поддержки.
Ранее Минобороны России сообщало, что предприятия, связанные с производством беспилотников и комплектующих, размещены на территории ряда европейских государств.
