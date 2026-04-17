Заявление о «всей нефти» — в Москве указали на пределы возможностей США

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном контроле над нефтяными ресурсами. Об этом он сказал на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы одной из политических партий.
Медведев отметил, что подобные заявления не соответствуют реальности. По его словам, никто не сможет «забрать всю нефть», несмотря на подобные высказывания.
Ранее Дональд Трамп, говоря об Иране, заявил, что предпочел бы «забрать всю нефть».
В ходе выступления Медведев также подчеркнул, что Россия располагает значительными природными ресурсами и готова сотрудничать с государствами, заинтересованными в их использовании.
Он добавил, что вопросы минерально-сырьевой базы и топливно-энергетического баланса относятся к ключевым задачам государственной политики. По его словам, роль России в мировой энергетике является важной составляющей суверенитета страны.
