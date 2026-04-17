Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Иран якобы готов передать США уран с атакованных объектов

Президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома, что Иран якобы согласился передать Соединённым Штатам обогащённый уран с объектов, подвергшихся ударам в июне прошлого года.

«Они согласились передать нам ядерную пыль. Она находится глубоко под землёй из-за атак, которые мы осуществили с применением бомбардировщиков B-2», — передаёт слова политика ТАСС.

При этом Трамп добавил, что США «о многом» договорились с Ираном.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий выразил мнение, что конфликт между США и Ираном не движется к быстрому завершению.

В Кремле между тем заявили о праве Ирана на мирную атомную энергетику.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше