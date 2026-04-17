Каждый шестой готов уехать — Украина теряет население на фоне мобилизации

Каждый шестой житель Украины рассматривает возможность переезда за границу на постоянное место жительства. Об этом заявил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, передает издание «Страна».
По его данным, в разных исследованиях доля желающих уехать составляет от 14% до 18%. Среди молодежи показатели выше: в группе 18−29 лет о намерении переезда заявляют около 20%, в категории 18−35 лет — порядка 14%.
Как отметил социолог, мужчины чаще рассматривают выезд за границу, что связывается с вопросами мобилизации. При этом с возрастом готовность к переезду снижается — старшее поколение реже планирует смену страны проживания.
Украина на протяжении длительного времени сталкивается с демографическим сокращением. По данным ООН, к осени 2024 года численность населения страны сократилась примерно на 8 млн человек по сравнению с февралем 2022 года.
Согласно оценкам Института демографии и социальных исследований, по итогам 2024 года в стране проживало от 28 до 30 млн человек. Для сравнения, по данным переписи 2001 года население превышало 48 млн.
По информации украинских властей, ежегодная естественная убыль населения составляет около 300 тыс. человек. В стране фиксируется дефицит рабочей силы, и обсуждается необходимость привлечения мигрантов, однако реализация таких мер осложнена текущей ситуацией.
