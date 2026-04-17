Россиянам объяснили, имеет ли право сотрудник с аллергией перейти на удалёнку

В соответствии с трудовым законодательством уважительные причины отсутствия на работе — это не зависящие от работника объективные обстоятельства, в частности болезнь, вызов в государственные органы, чрезвычайные ситуации, исполнение государственных обязанностей, а также приостановка работы из-за задержки зарплаты более 15 дней.
Однако, как подчеркнул в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, исчерпывающий перечень уважительных причин отсутствия на рабочем месте законом не определён.
«Работодатели обязаны руководствоваться как законом, так и разъяснениями Роструда и судебной практикой», — отметил эксперт.
По его словам, если у работника аллергия на цветение, то в этой ситуации он может попросить работодателя о переводе на удалёнку в период обострения.
«Однако характер работы должен позволять выполнять её удалённо. У работодателя должен иметься утверждённый порядок выполнения трудовой функции на дому, включая обеспечение средствами труда, возможными компенсациями… В случае же невозможности работы дома сотрудник может взять отпуск или больничный», — заключил юрист.
