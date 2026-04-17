Трамп заявил о передаче урана — Тегеран не подтвердил договоренности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился передать Вашингтону обогащенный уран с объектов, ранее подвергшихся ударам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился передать Вашингтону обогащенный уран с объектов, ранее подвергшихся ударам. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Американский лидер утверждает, что речь идет о материале, находящемся под землей после атак с применением бомбардировщиков B-2 в июне 2025 года. Он использовал формулировку «ядерная пыль», подразумевая обогащенный уран.

Как отмечает The Washington Post, этим выражением Трамп обозначает уран, который, по данным МАГАТЭ, оказался глубоко под землей после ударов по ключевым ядерным объектам Ирана.

Президент США также заявил о достижении ряда договоренностей с Тегераном и допустил позитивное развитие ситуации.

Ранее он сообщал, что Иран якобы откажется от обогащения урана, а США совместно с иранской стороной займутся вывозом имеющихся запасов.

Официального подтверждения этих заявлений со стороны Ирана не поступало.

