Трамп заявил о передаче урана — Тегеран не подтвердил договоренности

Американский лидер утверждает, что речь идет о материале, находящемся под землей после атак с применением бомбардировщиков B-2 в июне 2025 года. Он использовал формулировку «ядерная пыль», подразумевая обогащенный уран.
Как отмечает The Washington Post, этим выражением Трамп обозначает уран, который, по данным МАГАТЭ, оказался глубоко под землей после ударов по ключевым ядерным объектам Ирана.
Президент США также заявил о достижении ряда договоренностей с Тегераном и допустил позитивное развитие ситуации.
Ранее он сообщал, что Иран якобы откажется от обогащения урана, а США совместно с иранской стороной займутся вывозом имеющихся запасов.
Официального подтверждения этих заявлений со стороны Ирана не поступало.
