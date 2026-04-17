Защита обжалует приговор поджигателю офиса банка и здания мэрии в Приморье

Суд установил, что 14 декабря 2024 года подсудимый с помощью «коктейлей Молотова», которые изготовил сам, умышленно и под непосредственным руководством неустановленного лица устроил поджог в офисе «Сбербанка», в здании администрации города Большой Камень и администрации Шкотовского муниципального округа в Приморье. Он также поджег специализированный Toyota Land Cruiser, припаркованный на парковке вблизи здания МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень».