Защита обжалует приговор поджигателю офиса банка и здания мэрии в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Защита осужденного на 15 лет за терроризм мужчины, который поджег «коктейлями Молотова» офис «Сбербанка», а также здания мэрии города Большой Камень и муниципалитета Шкотовского округа в Приморье, обжалует приговор, сообщил РИА Новости адвокат осужденного.
В пятницу Тихоокеанский флотский военный суд осудил на 15 лет за терроризм жителя Приморского края, который признан виновным по пункту «в» части 2 статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Суд также обязал его возместить причиненный материальный ущерб.
«Обязательно (будем обжаловать — ред.), потому что не согласны со строгостью приговора», — сказал агентству адвокат.
Суд установил, что 14 декабря 2024 года подсудимый с помощью «коктейлей Молотова», которые изготовил сам, умышленно и под непосредственным руководством неустановленного лица устроил поджог в офисе «Сбербанка», в здании администрации города Большой Камень и администрации Шкотовского муниципального округа в Приморье. Он также поджег специализированный Toyota Land Cruiser, припаркованный на парковке вблизи здания МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень».