Российский прорыв в беспилотниках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На фоне проведения спецоперации России удалось кардинально изменить ситуацию в сфере беспилотников.
Заявил Дмитрий Медведев.
«Мягко говоря, мы были на задворках… А сейчас совершенно иная ситуация. Это пример того, как вот такого рода конверсия в силу, понятно, драматических событий, которые переживает наша страна, но, тем не менее создает принципиально новую отрасль», — пояснил зампредседателя Совета безопасности России.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
