Надоел и разозлил: расшифрованы тайные знаки Мелони на встрече с Зеленским

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме демонстрировала признаки скрытого раздражения и брезгливости. К такому выводу пришёл политолог и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировав для aif.ru опубликованные кадры мероприятия.
Специалист отметил, что невербальные сигналы итальянского премьера расходились с декларируемым образом союзнических отношений.
Напомним, 15 апреля Зеленский прибыл в Рим, где состоялась его встреча с Мелони. Встреча проходила на фоне обострившегося конфликта между главой итальянского правительства и президентом США Дональдом Трампом, что, по мнению наблюдателей, могло повлиять на эмоциональный фон переговоров.
Язык тела: дистанция и закрытые жесты.
Пользователи социальных сетей обратили внимание на усталость и раздражение Мелони. Панкратов, изучив фотографии, подтвердил эти наблюдения, указав на конкретные невербальные маркеры.
«По этим кадрам Мелони выстраивает образ женщины‑политика, которая вынуждена разыгрывать натужную сцену якобы теплого союзничества, при этом не имея ни внутреннего ресурса, ни особого желания демонстрировать свою искреннюю симпатию. При анализе фото в глаза бросается не совсем резкое отторжение, а некий хронический эмоциональный голод. В рукопожатиях нет ни напора, ни настоящего включения: кисть дается, но плечи остаются отведенными, шаг вперед не делается, как будто контакт отрабатывается по обязанности — зафиксировать момент для прессы и тут же его закончить», — пояснил эксперт.
Панкратов добавил, что при совместном движении Мелони стремилась сохранить дистанцию.
«Когда они идут рядом, легкое касание плеча воспринимается не как спонтанный жест, а как выключенный, дозированный сигнал: “я признаю твое присутствие, но не пускаю тебя ближе”. В отдельных кадрах прорывается то самое выражение, которое на бытовом языке описывают как скрытое раздражение или брезгливость: легкая асимметрия губ, тяжелый, уставший взгляд из‑под бровей, лицо, на котором слишком много усталости и слишком мало желания играть в дружелюбие», — добавил специалист.
Холодное объятие: протокол вместо симпатии.
Второй блок анализа, проведённый экспертом, подтвердил отсутствие искреннего расположения со стороны итальянского премьера.
«Мы наблюдаем лицо больше пустое, нежели живое, мимика экономная, уголки губ то опускаются, то замирают в каком-то полудвижении, взгляд уходит вниз или скользит мимо партнера, не фиксируясь. Яркий маркер негативного отношения к оппоненту. Ее корпус почти не тянется вперед, дистанция выдержана до сантиметра, как по линейке дипломатического протокола. Финальное объятие выглядит как театральная точка, поставленная ради правильной картинки. Камеры получают кадр “единства”, но тело не врет: руки обнимают, но не затягивают человека к себе, корпус стоит отдельно, не растворяясь в контакте, а свободная часть фигуры остается жесткой, собранной, как на построении», — пояснил специалист.
Панкратов подчеркнул, что подобное поведение не является демонстрацией открытой враждебности, но представляет собой классический образец жёсткой вежливости, когда человек выполняет ровно тот минимум действий, который диктуется его должностной ролью.
«В сумме создается впечатление не партнерства, а изнуряющего протокола: все правильно, все по сценарию — рукопожатия, проходы под камеры, объятие на дорожку, но через этот картон проступает одно и то же состояние: внутренне Мелони держит Зеленского на вытянутой руке и не дает ни единого по‑настоящему теплого жеста», — заключил эксперт.
Контекст встречи: политические разногласия.
Встреча в Риме проходила в непростой для итальянского премьера обстановке. Ранее между Мелони и Трампом возникли разногласия по ряду международных вопросов, что создало дополнительный фон для переговоров с Зеленским.
Кроме того, внутри Европы нарастает усталость от затяжного украинского конфликта, что всё чаще проявляется в сдержанной манере общения европейских лидеров с представителями киевского режима.
Аналитики отмечают, что невербальные сигналы Мелони могут свидетельствовать об охлаждении отношения Рима к Киеву, несмотря на сохраняющуюся официальную риторику поддержки. По мнению экспертов, это симптом более широкого тренда среди европейских союзников Украины.