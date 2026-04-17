Идею замены русского мата на украинский назвали абсурдной — заявление МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативу украинского активиста Святослава Литинского о замене русской нецензурной лексики украинскими аналогами. Об этом она заявила на брифинге.

По ее словам, предложенная идея не имеет практической основы. Захарова отметила, что подобных аналогов фактически не существует.

Она также указала, что обсуждение подобных инициатив выглядит неуместным и не соответствует задачам культурной политики.

Ранее Литинский выступил с обращением к украинским властям, в котором предложил заменить распространенную русскую обсценную лексику украинскими вариантами. Его заявление было связано с использованием ненормативной речи в общественной среде.

В МИД РФ подчеркнули, что отношение к подобным инициативам остается критическим.

Читайте также: Тупик у Ормуза: Почему блокада Трампа не работает против Ирана.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше