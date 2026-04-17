Израиль ответил на угрозы по заводам БПЛА — в фокусе компания в Хайфе

В Израиле отреагировали на заявления о возможных ударах по предприятиям, связанным с производством комплектующих для беспилотников. Об этом сообщает издание Ynet.
По информации СМИ, в числе упомянутых объектов оказалась компания, расположенная в Хайфе. В публикации отмечается, что речь идет о поставках модулей связи, используемых в системах дистанционного управления дронами.
Ранее Минобороны России сообщило о перечне предприятий, которые, по версии ведомства, участвуют в производстве беспилотников и комплектующих к ним. В списке указаны филиалы, расположенные в разных странах Европы.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что у российских военных есть координаты объектов, представляющих угрозу. По его словам, по таким целям могут быть применены соответствующие средства поражения.