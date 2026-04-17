Загадочное свечение над Лапландией — полиция связала его с запуском ракеты

В небе над Лапландией зафиксировано необычное световое явление. Об этом сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на командный центр полиции региона.
По данным издания, сообщения о ярком свечении начали поступать вскоре после 02:30. На тот момент причина происходящего оставалась неизвестной.
Светящийся объект и веерообразное свечение наблюдали жители сразу нескольких городов, включая Миккели, Киурувеси, Лаппеенранту, Иливиеску и Пиетарсаари.
Позднее в полиции предположили, что явление могло быть связано с запуском ракеты-носителя с территории России.
Как сообщалось, в ночь на пятницу ВКС России провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Старт прошел в штатном режиме, ракета выведена на сопровождение средствами наземного комплекса.
Предыдущий запуск с этого космодрома состоялся 3 апреля. Тогда на орбиту также был выведен космический аппарат в интересах Минобороны.