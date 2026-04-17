Брата главы Минздрава Дагестана арестовали за хищение на COVID-тестах

Бывший депутат народного собрания Дагестана был заключён под стражу по делу о хищении 137 млн рублей при закупках экспресс-тестов на коронавирус.
Как отмечает объединённая пресс-служба судов региона, обвиняемый, действуя в сговоре с экс-советником главы республики и иными неустановленными лицами, в период с ноября 2021 года по март 2022 года организовал схему хищения бюджетных средств при закупке экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции.
«Должностные лица Министерства здравоохранения Республики Дагестан, действуя в интересах обвиняемого, заключили с коммерческой организацией контракты на поставку наборов реагентов по завышенной стоимости, несмотря на наличие более выгодного предложения от другого поставщика», — говорится в сообщении.
По информации РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, арестованный — Кирилл Глазов, брат действующего министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.
