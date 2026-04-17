США запустили «экономическую ярость» — Ирану пригрозили блокадой

США объявили о запуске кампании «Экономическая ярость» в дополнение к военной операции против Ирана. Об этом 16 апреля заявил министр обороны США Пит Хегсет на брифинге.
По его словам, новая инициатива направлена на усиление давления на Тегеран. В реализации участвует Минфин США, который будет расширять экономические ограничения.
Хегсет также заявил, что в случае неблагоприятного развития ситуации Иран может столкнуться с блокадой и ударами по инфраструктуре и энергетическим объектам.
Он отметил, что меры экономического воздействия затронут все уровни государственного управления Ирана.
В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что при достижении договоренностей может отправиться в Исламабад для подписания соглашения с Ираном. По его словам, стороны находятся близко к сделке.
Трамп добавил, что возможное соглашение может повлиять на мировые цены на нефть и инфляцию.
