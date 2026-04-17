Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США запустили «экономическую ярость» — Ирану пригрозили блокадой

США объявили о запуске кампании «Экономическая ярость» в дополнение к военной операции против Ирана. Об этом 16 апреля заявил министр обороны США Пит Хегсет на брифинге.

По его словам, новая инициатива направлена на усиление давления на Тегеран. В реализации участвует Минфин США, который будет расширять экономические ограничения.

Хегсет также заявил, что в случае неблагоприятного развития ситуации Иран может столкнуться с блокадой и ударами по инфраструктуре и энергетическим объектам.

Он отметил, что меры экономического воздействия затронут все уровни государственного управления Ирана.

В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что при достижении договоренностей может отправиться в Исламабад для подписания соглашения с Ираном. По его словам, стороны находятся близко к сделке.

Трамп добавил, что возможное соглашение может повлиять на мировые цены на нефть и инфляцию.

Читайте также: Трамп заявил о передаче урана — Тегеран не подтвердил договоренности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше