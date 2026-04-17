Заградотряды не дают отступать подразделениям ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: заградотряды не дают отступать отрядам ВСУ в Харьковской области.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Заградотряды Нацгвардии Украины не дают отступать подразделениям территориальной обороны ВСУ, которые несут колоссальные потери в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Как уточняется, стрелковые бои идут в селе Зыбино, где командование ВСУ запретило подразделениям 113-й отдельной бригады теробороны отступать, несмотря на колоссальные потери и отсутствие припасов.

«Попытки бегства отдельных боевых групп бригады территориальной обороны пресекаются заградительными отрядами Нацгвардии Украины», — сказал собеседник агентства.

Киевский режим сталкивается с острой нехваткой личного состава ВСУ и прибегает к самым грубым методам задержания украинцев. В Сети широко распространены ролики, на которых военкомы насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы и избивают, доходит и до убийств. Очевидцы происходящего зачастую пытаются их спасти.