МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Заградотряды Нацгвардии Украины не дают отступать подразделениям территориальной обороны ВСУ, которые несут колоссальные потери в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Как уточняется, стрелковые бои идут в селе Зыбино, где командование ВСУ запретило подразделениям 113-й отдельной бригады теробороны отступать, несмотря на колоссальные потери и отсутствие припасов.
«Попытки бегства отдельных боевых групп бригады территориальной обороны пресекаются заградительными отрядами Нацгвардии Украины», — сказал собеседник агентства.
Киевский режим сталкивается с острой нехваткой личного состава ВСУ и прибегает к самым грубым методам задержания украинцев. В Сети широко распространены ролики, на которых военкомы насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы и избивают, доходит и до убийств. Очевидцы происходящего зачастую пытаются их спасти.