Украинские пограничники понесли тяжелые потери в Сумской области

РИА Новости: 5-й погранотряд Украины понес тяжелые потери в Сумской области.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Тяжелые потери понес 5-й пограничный отряд Украины в районе села Новая Сечь Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Некрологи украинских пограничников показали, что 10 апреля в районе села Новая Сечь в результате нашего огневого поражения существенные потери понес 5-й пограничный отряд Украины», — сказал собеседник агентства.

Министерство обороны РФ 10 апреля сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащих подразделений 15-го танкового полка группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области.