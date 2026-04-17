Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Россия нашла способ ослабить ПВО Украины

MWM: эффективность ПВО Украины против «Искандеров» падает.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Удары ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» делают ПВО Украины неэффективной, пишет американский Military Watch Magazine.

«Украинская противовоздушная оборона все сильнее ослабевает», — говорится в материале.

Издание напомнило, что несмотря на то, что на Западе старательно приуменьшали мощность этих ракетных комплексов, украинское командование неоднократно признавало, что американские системы ПВО Patriot не в состоянии обеспечить эффективную защиту против «Искандера».

Ранее InfoBRICS писало, что западные страны боятся ракеты «Искандер-М» из-за ее характеристик. Как подчеркивал обозреватель портала, этот комплекс стал кошмаром для наземных и воздушных перехватчиков из-за его высокой маневренности.