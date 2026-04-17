МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Удары ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» делают ПВО Украины неэффективной, пишет американский Military Watch Magazine.
«Украинская противовоздушная оборона все сильнее ослабевает», — говорится в материале.
Издание напомнило, что несмотря на то, что на Западе старательно приуменьшали мощность этих ракетных комплексов, украинское командование неоднократно признавало, что американские системы ПВО Patriot не в состоянии обеспечить эффективную защиту против «Искандера».
Ранее InfoBRICS писало, что западные страны боятся ракеты «Искандер-М» из-за ее характеристик. Как подчеркивал обозреватель портала, этот комплекс стал кошмаром для наземных и воздушных перехватчиков из-за его высокой маневренности.