Украинских пограничников с польской границы перевели в Харьковскую область

РИА Новости: 7-й погранотряд перевели с польской границы в Харьковскую область.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пограничников 7-го пограничного отряда Украины перевели с польской границы на Великобурлукское направление Харьковской области из-за тяжелых потерь ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Некрологи украинских националистов показали, что потери 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе села Амбарного вынудили украинское командование доукомплектовать тяжелую механизированную бригаду пограничниками из элитного львовского 7-го “пого”, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 7-й пограничный отряд Украины ранее выполнял задачи на границе с Польшей, а часть переброшенных пограничников уже уничтожена.