Более 20 рейсов на вылет отменены или задерживаются в Пулково

Более 20 рейсов на вылет отменены или задерживаются в аэропорту Пулково, где в данный момент действуют ограничения.
Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта.
Так, были отменены вылеты в Стамбул, Москву и Тегеран, задержаны — в Тбилиси, Анталью, Сочи, Стамбул, Ханты-Мансийск, Казань, Мурманск, Шарм-Эль-Шейх, Нарьян-Мар, Тюмень, Астану.
Несколько часов назад в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
Позже в Пулково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше