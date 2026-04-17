Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 рейсов на вылет отменены или задерживаются в Пулково

Более 20 рейсов на вылет отменены или задерживаются в аэропорту Пулково, где в данный момент действуют ограничения.

Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта.

Так, были отменены вылеты в Стамбул, Москву и Тегеран, задержаны — в Тбилиси, Анталью, Сочи, Стамбул, Ханты-Мансийск, Казань, Мурманск, Шарм-Эль-Шейх, Нарьян-Мар, Тюмень, Астану.

Несколько часов назад в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Позже в Пулково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше