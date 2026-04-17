Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила 16 пунктов управления БПЛА ВСУ

За сутки группировка войск «Восток» Вооружённых сил Российской Федерации уничтожила 16 пунктов управления беспилотниками и пять станций Starlink противника. Об этом проинформировал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.

Источник: Life.ru

«В течение суток уничтожено 5 станций спутниковой связи Starlink, 5 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией», — отметил офицер.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчёты постов воздушного наблюдения успешно применяют новый дрон-перехватчик «Ёлка» в зоне спецоперации. Военнослужащие группировки «Север» используют аппарат в Сумской области. Дрон «Ёлка» уничтожает ударные и разведывательные беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ). БПЛА прикрывает логистические маршруты. Расчёты работают в круглосуточном режиме, обнаруживая и сбивая вражеские дроны.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше