Сальдо: ВСУ обманом агитируют молодежь вступать в войска беспилотных систем

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обманом агитируют молодых людей на правобережье Херсонской области вступать в войска беспилотных систем, обещая им службу в тылу. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сейчас начинается другая проблема. Они начинают агитировать молодых людей [вступать] в войска беспилотных систем. Обещают им, что они на фронт не пойдут, они будут находиться в пунктах управления. Но там так же опасно, как и на фронте. Может, менее опасно, но они тоже подвержены ударам и поражению», — сказал он.