Разведдроны США у берегов Кубы — полеты прошли на фоне заявлений Трампа

Американский стратегический беспилотник провел разведывательный полет вблизи Кубы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По его данным, БПЛА MQ-4C Triton вылетел с авиабазы в Джексонвилле (штат Флорида) и прошел вдоль побережья острова. Аппарат выполнял маневры в районе Сантьяго-де-Куба, после чего переместился к столице страны — Гаване.
Официального подтверждения этой информации не приводится.
На фоне сообщений о полетах отмечается, что ранее в США звучали резкие заявления в адрес Кубы. В частности, сенатор от Техаса Тед Круз обвинял страну в поддержке России и выступал за ужесточение политики в отношении Гаваны.
В свою очередь кубинские дипломаты подчеркивали сотрудничество с Россией. Посол Кубы в Индии Хуан Карлос Марсан Агилера заявлял о благодарности за оказанную поддержку, включая поставки нефти в условиях ограничений.
