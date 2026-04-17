Разведдроны США у берегов Кубы — полеты прошли на фоне заявлений Трампа

Американский стратегический беспилотник провел разведывательный полет вблизи Кубы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, БПЛА MQ-4C Triton вылетел с авиабазы в Джексонвилле (штат Флорида) и прошел вдоль побережья острова. Аппарат выполнял маневры в районе Сантьяго-де-Куба, после чего переместился к столице страны — Гаване.

Официального подтверждения этой информации не приводится.

На фоне сообщений о полетах отмечается, что ранее в США звучали резкие заявления в адрес Кубы. В частности, сенатор от Техаса Тед Круз обвинял страну в поддержке России и выступал за ужесточение политики в отношении Гаваны.

В свою очередь кубинские дипломаты подчеркивали сотрудничество с Россией. Посол Кубы в Индии Хуан Карлос Марсан Агилера заявлял о благодарности за оказанную поддержку, включая поставки нефти в условиях ограничений.

Читайте также: США запустили «экономическую ярость» — Ирану пригрозили блокадой.

