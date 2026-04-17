Киев открыл Берлину боевые данные — их используют для разработки ИИ

Украина предоставила Германии доступ к системе управления боем DELTA и другим цифровым платформам. Об этом сообщает Defense News.
По данным издания, речь идет о данных, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать применение вооружений. Полученную информацию Берлин планирует использовать для разработки моделей искусственного интеллекта и аналитических инструментов.
Как отмечается, доступ был предоставлен в рамках оборонного пакета объемом 4 млрд евро, согласованного сторонами 14 апреля. Соглашение формализовало ранее существовавший обмен данными.
Ранее Минобороны России заявляло о наращивании производства и поставок беспилотников Украине со стороны европейских стран на фоне ситуации в ВСУ.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя эти данные, отмечал, что перечень предприятий, участвующих в производстве дронов, может рассматриваться как список потенциальных целей.
