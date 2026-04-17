Транспортное средство повреждено в Ленобласти в результате атаки БПЛА

В районе Пулковских высот Ленинградской области в результате падения БПЛА были повреждены осколками транспортное средство и окна соседнего здания.
Также, по информации губернатора Александра Дрозденко, фиксируют падение обломков БПЛА в Выборгском районе.
«Без ущерба. Пострадавших по предварительной информации нет. Боевая работа продолжается», — написал он в Telegram-канале.
Несколько часов назад в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
Позже в Пулково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. На данный момент на вылет отменены или задерживаются более 20 рейсов.