Российский боец обнаружил склад ВСУ — удар лишил противника боеприпасов

Ефрейтор ВС РФ Роман Седов обнаружил замаскированный склад боеприпасов ВСУ и обеспечил его уничтожение. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, военнослужащий выявил объект во время разведки под артиллерийским огнем. Он передал координаты на пункт управления, после чего по цели был нанесен артиллерийский удар.
В результате склад, содержащий трехдневный запас боеприпасов, был уничтожен. В Минобороны отметили, что это снизило боеспособность подразделений противника на данном участке.
Также в ведомстве сообщили о действиях младшего лейтенанта Ильшата Валиева. Он руководил штурмовой группой при захвате опорного пункта ВСУ.
По информации министерства, противник оказывал сопротивление и применял ударные беспилотники. Несмотря на это, подразделению удалось занять позиции.
В ходе зачистки, как уточняется, были уничтожены девять военнослужащих противника и расчет беспилотников.
Читайте также: Киев открыл Берлину боевые данные — их используют для разработки ИИ.