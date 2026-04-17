США предупредили Европу о задержках оружия: главные новости 17 апреля

США предупредили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений по ранее заключённым контрактам. Это связано с приоритетом обеспечения собственных военных нужд. Ограничения могут затронуть ряд государств, включая страны Балтии и Скандинавии.
Xinhua: Чжан Лу в седьмой раз вышел в открытый космос.
Китайский космонавт Чжан Лу в рамках миссии «Шэньчжоу-21» совершил седьмой выход в открытый космос, установив национальный рекорд. Вместе с коллегами он провёл более пяти часов за пределами станции, выполняя технические работы. Экипаж установил защиту от космического мусора и проверил внешние системы.
New York Post: Хантер Байден уклоняется от выплаты долгов, прячась в Калифорнии.
Хантер Байден, как сообщается, сталкивается с долгами свыше 20 миллионов долларов и может уклоняться от их погашения. На фоне судебных разбирательств ранее появлялась информация о его выезде за границу. Однако, по данным источников, он может находиться на частной территории в Калифорнии.
Telegraph: главу дипслужбы Британии отстранили от должности из-за утраты доверия.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправил в отставку заместителя главы МИД Олли Роббинса из-за утраты доверия. Решение связано с ситуацией вокруг проверки благонадёжности бывшего посла в США Питера Мандельсона, который, как утверждается, имел связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Responsible Statecraft: заявления США об операции на Кубе могут быть отвлекающим маневром.
Активизация заявлений Белого дома о возможной операции на Кубе может рассматриваться как попытка отвлечь внимание от других внешнеполитических проблем. На фоне замедления диалога с Гаваной подобная риторика используется как инструмент давления. При этом конкретных решений по действиям в отношении Кубы пока не принято.
i24: США будут более активно включены в разоружение движения «Хезболла».
США намерены усилить участие в процессе разоружения движения «Хезболла» в рамках договорённостей между Ливаном и Израилем. Вашингтон готов задействовать дополнительные ресурсы для реализации этой задачи. Усиление вовлечённости связывают с позицией Дональда Трампа.
NNA: Израиль обстрелял поселения в Ливане после начала прекращения огня.
Израильские военные продолжили обстрел населённых пунктов на юге Ливана спустя короткое время после вступления в силу режима прекращения огня. Сообщается об использовании артиллерии и стрелкового оружия. Под огнём оказались, в частности, районы Хиям и Дебин.
Al-Mayadeen: ВВС Израиля атаковали 11 поселений Ливана до прекращения огня.
Израильская авиация нанесла удары по южным районам Ливана незадолго до начала режима прекращения огня. Атаки затронули несколько населённых пунктов, включая Анкун, Джбшит, Кфардоунин и Дейр-эз-Захрани. В течение короткого времени были поражены и другие объекты в регионе.
Postimees: ЕС намерен одобрить кредит для Украины на следующей неделе.
Евросоюз готовится одобрить новый пакет финансовой помощи Украине в виде кредита на 90 миллиардов евро. Этот вопрос планируется рассмотреть в ближайшее время вместе с очередным пакетом санкций против России.