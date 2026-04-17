Скандал на пресс-конференции — переводчик выругался после выступления Зеленского

Во время совместной пресс-конференции главы киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена произошел инцидент с переводчиком. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
После завершения выступления синхронный переводчик, не отключив микрофон, допустил нецензурное высказывание. Эпизод попал в трансляцию.
Позднее запись была удалена с официального YouTube-канала офиса Зеленского и загружена повторно в отредактированном виде.
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X предположил, что реакция переводчика могла быть связана с содержанием выступления.
На самой пресс-конференции Зеленский сообщил о подписании соглашения с нидерландской стороной о совместном производстве беспилотников.
