Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкортостана выиграл более 17 млн рублей в лотерее

Житель Башкортостана Иршат выиграл более 17 млн рублей в онлайн-лотерее, угадав в одном билете все числа, а в другом — ни одного.

Житель Башкортостана Иршат выиграл более 17 млн рублей в онлайн-лотерее, угадав в одном билете все числа, а в другом — ни одного.

Об этом рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея», передаёт РИА Новости.

По информации агентства, мужчина купил пять лотерейных билетов, два из которых оказались выигрышными и принесли победителю 8 692 932 рублей каждый.

По словам Иршата, он со времён школы любил математику, и ему нравится участвовать в числовых лотереях. При этом победитель признался, что совсем не ожидал такой победы.

В январе сообщалось, что уже третий житель Свердловской области стал лотерейным мультимиллионером с начала текущего года.

Также пенсионерка из Томской области выиграла в новогодней лотерее 58 млн рублей.