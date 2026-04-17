Житель Башкортостана выиграл более 17 млн рублей в лотерее

Житель Башкортостана Иршат выиграл более 17 млн рублей в онлайн-лотерее, угадав в одном билете все числа, а в другом — ни одного.
Об этом рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея», передаёт РИА Новости.
По информации агентства, мужчина купил пять лотерейных билетов, два из которых оказались выигрышными и принесли победителю 8 692 932 рублей каждый.
По словам Иршата, он со времён школы любил математику, и ему нравится участвовать в числовых лотереях. При этом победитель признался, что совсем не ожидал такой победы.
В январе сообщалось, что уже третий житель Свердловской области стал лотерейным мультимиллионером с начала текущего года.
Также пенсионерка из Томской области выиграла в новогодней лотерее 58 млн рублей.