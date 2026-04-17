На Дону списали более 1 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам

В список попали территории, которые направили существенную часть средств на реализацию мастер-планов городов, развитие коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта.

Правительство России приняло решение о списании задолженности Ростовской области по бюджетным кредитам на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы Виктория Абрамченко. Высвободившиеся средства регион направит на модернизацию городской инфраструктуры, обновление ЖКХ и другие значимые проекты.

Как уточнили в пресс-службе правительства, донской регион вошёл в число 17 субъектов, которым частично списали долги. В список попали территории, которые направили существенную часть средств на реализацию мастер-планов городов, развитие коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта.

Среди них — республики Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Общая сумма списания долгов по всем 17 регионам составила 31 миллиард рублей.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше