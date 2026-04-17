Александр Скрябин встретился с Генеральным консулом Турецкой Республики в городе Краснодаре Эмиром Озбаем

В рамках рабочей встречи глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин и Генеральный консул Турецкой Республики в городе Краснодаре Эмир Озбай обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия между донской столицей и городами Турецкой Республики.
Глава города отметил значение побратимских связей, которые носят для города содержательный характер. Ростов-на-Дону поддерживает дружественные отношения с Антальей уже 30 лет, с 1995 года. За это время была заложена прочная основа для взаимодействия.
— Мы заинтересованы в том, чтобы придать этим отношениям новое развитие через подготовку и подписание актуальной программы сотрудничества, — подчеркнул Александр Скрябин. — С уверенностью могу сказать, что это тот самый практический инструмент, который позволит выстроить системную работу по ключевым направлениям, начиная от экономики и деловых контактов до образования, культуры и гуманитарных обменов.
По словам главы города, сейчас как раз тот момент, когда важно не просто поддерживать существующее, а восстанавливать системное сотрудничество.
— Мы видим реальные перспективы в развитии взаимной торговли, расширении поставок, участии бизнеса в деловых миссиях, в установлении прямых контактов между компаниями. И представители бизнес-сообщества обоих стран также заинтересованы в сотрудничестве, — сказал на встрече Александр Скрябин. — Наша задача — дать этому движению дополнительный импульс и поддержку.