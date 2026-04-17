Азаров: на Украине появились первые задолженности по зарплатам военным

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первые задолженности по зарплатам военнослужащим ВСУ появились на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010—2014 гг.) Николай Азаров.
«Правда, недавно с Киевом разговаривал. Мне говорят, сейчас первые задолженности по зарплате военным появились», — сказал Азаров.
«Какие-то наверняка проблемы есть, потому что, действительно, задержка предоставления большого вот этого кредита (Евросоюза в размере €90 млрд — прим. ТАСС), она, естественно, влияет», — считает экс-премьер Украины. По его словам, приходится экономить на чем-то, чтобы выплачивать зарплату.
Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым годом становится все сложнее. Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявлял, что Украина на грани финансовой катастрофы.