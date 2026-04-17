Боец Карта: ВС РФ уничтожили более 15 станций РЭБ ВСУ под Харьковом в апреле

БЕЛГОРОД, 17 апреля. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области с начала апреля. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.
«С начала апреля специалисты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 15 установок РЭБ ВСУ в Харьковской области. Благодаря тщательной воздушной и радиоэлектронной разведке специалисты беспилотных систем отмечают данные расположения станций радиоэлектронной борьбы, координаты оперативно передаются на пункты управления БПС. Маскировка установок не помогает скрыть их от воздушной разведки», — рассказал он.
Карта отметил, что украинские системы РЭБ не могут подавить ударные беспилотники ВС РФ благодаря их работе на оптоволокне. Он добавил, что огневое поражение систем радиоэлектронной борьбы ВСУ позволяет точечно поражать украинские позиции, живую силу и технику в Харьковской области.