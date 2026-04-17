ТАСС: воздушное пространство Кувейта останется закрытым 49-е сутки подряд

Запрет продлили до 19:00 мск 17 апреля.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Воздушное пространство Кувейта не откроется для полетов гражданской авиации еще как минимум 12 часов. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Воздушное пространство Кувейта закрыто еще как минимум 12 часов — до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства, сославшись на соответствующее решение авиационных властей страны и назвав время ориентировочным. Таким образом, небо над страной будет закрыто для гражданской авиации уже 49-е сутки подряд.