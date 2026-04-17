Комбат Артист: ВС РФ с неба контролируют подходы к правому берегу Днепра

Противник ставит преграды и пытается сбивать российские беспилотники, но расчеты БПЛА группировки «Днепр» находят пути обхода этих препятствий, отметил военнослужащий.

ГЕНИЧЕСК, 17 апреля. /ТАСС/. Операторы БПЛА ВС РФ ведут круглосуточную разведку на правом берегу реки Днепр в Херсонской области и полностью контролируют подходы к береговой линии. Об этом ТАСС сообщил командир батальона мотострелкового полка 49-й общевойсковой армии с позывным Артист.

«Мы полностью контролируем ближний берег [Днепра]. Контролируем подходы к берегу. Постоянно проводим разведку, 24/7. В плане разведки мы шагнули очень далеко в технологическом оснащении. Можно работать и в туман, смело можно работать и в ночь, в любую погоду», — подчеркнул он.

Комбат добавил, что противник ставит преграды и пытается сбивать российские беспилотники, но расчеты БПЛА группировки «Днепр» находят пути обхода этих препятствий.

«Наши ребята опытные. Глаз наметан у операторов и разведчиков. Работают не первый день, знают, где и как искать противника», — подчеркнул Артист.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше