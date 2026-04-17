Комбат Артист: ВС РФ с неба контролируют подходы к правому берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 17 апреля. /ТАСС/. Операторы БПЛА ВС РФ ведут круглосуточную разведку на правом берегу реки Днепр в Херсонской области и полностью контролируют подходы к береговой линии. Об этом ТАСС сообщил командир батальона мотострелкового полка 49-й общевойсковой армии с позывным Артист.
«Мы полностью контролируем ближний берег [Днепра]. Контролируем подходы к берегу. Постоянно проводим разведку, 24/7. В плане разведки мы шагнули очень далеко в технологическом оснащении. Можно работать и в туман, смело можно работать и в ночь, в любую погоду», — подчеркнул он.
Комбат добавил, что противник ставит преграды и пытается сбивать российские беспилотники, но расчеты БПЛА группировки «Днепр» находят пути обхода этих препятствий.
«Наши ребята опытные. Глаз наметан у операторов и разведчиков. Работают не первый день, знают, где и как искать противника», — подчеркнул Артист.