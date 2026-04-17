Дуров считает, что ЕС находится в шаге от введения цифровой слежки

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сооснователь Telegram Павел Дуров утверждает, что приложение для проверки возраста, созданное Европейской комиссией, было взломано за две минуты. По его мнению, легкость взлома может стать поводом для введения механизма цифровой слежки за гражданами ЕС.
«ЕС хочет ввести обязательную проверку личности для всех пользователей социальных сетей и запретить доступ к ним лицам младше 18 лет. С этой целью Европейская комиссия потратила более года на разработку “приложения для проверки возраста”, которое ее президент вчера с помпезностью представила. Сегодня это приложение было взломано всего за две минуты», — написал он в своем Telegram-канале.
Дуров отметил, что план европейских властей состоит из трех шагов — первым было представление приложения, которое уважает конфиденциальность своих пользователей. Вторым шагом стал взлом, который, как утверждает он, изначально предусматривался при его создании.
Конечный шаг состоит в удалении конфиденциальности для исправления приложения, что приводит к созданию инструмента слежки, позиционирующего себя «уважающим конфиденциальность».
«Европейским бюрократам нужен был повод, чтобы незаметно превратить свое “уважающее конфиденциальность” приложение для проверки возраста в механизм слежки за всеми европейцами, использующими социальные сети. Сегодняшний “неожиданный взлом” как раз предоставил им этот повод», — пояснил Дуров.
Этот план, по его мнению, является настоящим, только если союзом «не управляют клоуны».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что европейская платформа верификации возраста в интернете технически готова, а замглавы Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила, что система не предусматривает сканирование паспорта или биометрии, а основана на анализе сетевых данных.