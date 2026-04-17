Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: украинских пограничников с границы с Польшей перебросили под Харьков

Это показали некрологи украинских националистов, рассказали в российских силовых структурах.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пограничников Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), выполнявших задачи на границе с Польшей, перебросили на великобурлукское направление в Харьковскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Некрологи украинских националистов показали, что потери 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады в районе села Амбарного вынудили командование ВСУ доукомплектовать бригаду пограничниками из элитного львовского 7-го погранотряда, выполнявшими ранее задачи на границе с Польшей», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что «часть военнослужащих ГПСУ уже уничтожена».