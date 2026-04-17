МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пограничников Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), выполнявших задачи на границе с Польшей, перебросили на великобурлукское направление в Харьковскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Некрологи украинских националистов показали, что потери 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады в районе села Амбарного вынудили командование ВСУ доукомплектовать бригаду пограничниками из элитного львовского 7-го погранотряда, выполнявшими ранее задачи на границе с Польшей», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что «часть военнослужащих ГПСУ уже уничтожена».