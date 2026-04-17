ТАСС: украинских пограничников с границы с Польшей перебросили под Харьков

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пограничников Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), выполнявших задачи на границе с Польшей, перебросили на великобурлукское направление в Харьковскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.