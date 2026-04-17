В Омской области приняли решение сделать Радоницу выходным днём

Власти Омской области приняли решение сделать выходным днём Радоницу, которая в этом году приходится на 21 апреля.

Власти Омской области приняли решение сделать выходным днём Радоницу, которая в этом году приходится на 21 апреля.

Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Получаю много обращений от жителей Омской области по поводу Радоницы… Мы посоветовались, и считаю, нужно на это обращение отреагировать положительно, и такой выходной день на Радоницу установить», — написал глава региона в Telegram-канале.

Эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская ранее рассказала, что в восьми регионах России 21 апреля было объявлено выходным днём.

Православный священник Владислав Береговой между тем рассказал в беседе с RT, что нельзя оставлять на могиле в Радоницу.