МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сумской 5-й пограничный отряд Госпогранслужбы Украины понес существенные потери в районе села Новая Сечь Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Некрологи украинских пограничников показали, что 10 апреля в районе села Новая Сечь в результате нашего огневого поражения существенные потери понес Сумской пограничный отряд (5-й пого)», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что допрос пленного солдата 210-го отдельного штурмового полка подтвердил, что комплектование этого некогда элитного подразделения ВСУ проходит за счет насильно мобилизованных украинцев с низкой мотивацией, физическими увечьями и находящихся в предпенсионном возрасте.