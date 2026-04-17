Япония увеличила военный бюджет до рекорда — утвержден сумма в 10,6 трлн иен

Япония в 2026 году увеличит расходы на оборону до рекордных 10,6 трлн иен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны страны Синдзиро Коидзуми.
По его словам, объем военного бюджета составит около 66,7 млрд долларов, что соответствует примерно 1,9% валового внутреннего продукта.
Рост финансирования связан с реализацией обновленной стратегии национальной безопасности, утвержденной в декабре 2022 года. Документ предусматривает расширение возможностей вооруженных сил.
В стратегии закреплено право на нанесение ответных ударов по объектам на территории потенциального противника. При этом подчеркивается, что превентивные удары не допускаются.
В рамках модернизации вооружений Япония планирует увеличить дальность ракет «Тип-12», разработать гиперзвуковое оружие и закупить у США крылатые ракеты Tomahawk.
